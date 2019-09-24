Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı

24.09.2019 16:55

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzosnpor'un konuğu olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Süper Lig'in 5. haftasında dün sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular idmanı koşu ve streching çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakat olan Victor Ruiz katılmazken, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı.

Yarın günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe günü yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA