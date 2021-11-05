Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla tamamen lige dönüyor

Sporting CP'ye 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, UEFA Avrupa Ligi ihtimali de mucizelere kalan Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla birlikte artık tüm konsantrasyonunu lige verecek. Avrupa'da 4'de 0 çeken siyah beyazlılar, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. 11 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, 20 puanla 4'üncü sırada ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı bir nebze unutturmak ve ligde puan farkının daha da fazla açılmasını engellemek için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet