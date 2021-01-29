Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:32
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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