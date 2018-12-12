Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın bilet fiyatları belli oldu. En ucuz bilet, 125 liradan satışa sunulacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, 13 Aralık Perşembe saat 11.00'de satışa sunulacak.
İşte bilet fiyatları:
1. Kategori 335TL
2. Kategori 305TL
3. Kategori 275TL
4. Kategori 245TL
5. Kategori 215TL
6. Kategori 185TL
7. Kategori 135TL
8. Kategori 125TL
VIP : 800TL
1903 A-E : 800TL
1903 B-D : 850TL
1903 C : 1.000TL
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