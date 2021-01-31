Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

31.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:44

Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakipleri karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakipleri karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maçta kırılma anları vardı. Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı yakaladık ama maalesef başarılı olamadık." dedi.

Karşılaşmada ciddi şanssızlıklar yaşadıklarını ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın başarılı performans gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları var. Tebrik etmek lazım. Takımını maçta tuttu." diye konuştu.

Bu tür yenilgilerin olabileceğini kaydeden Yalçın, "Bugün skorun yanı sıra, oyun anlamında istemediğimiz şeyler de gelişti. Özellikle top kayıplarının önünü kesemedik. Maçta kötü oynadığımızı düşünmüyorum. 10 kişi kaldığımızda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Top bizi sevmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer dönemini değerlendiren Yalçın, "Kulübümüzün ekonomik şartlarında yönetim her şeyi yapmaya çalışıyor. Alınacak oyuncuların ekonomik boyutu var. Bunu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Kontrolümde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un transferine değinen Yalçın, "Cenk, alternatif oyunculardan biriydi. Başka oyuncularla da ilgilendik. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cenk de camiamızın oyuncusu, Premier Lig'de oynayan önemli bir isim. Geldikten sonra umarım ondan da yararlanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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