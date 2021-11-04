Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Trabzonspor maçı için çok az bir süre kaldı. Beşiktaş, Trabzonspor ile Türkiye Süper Ligi 12. haftasında karşılaşacak. Futbolseverler, Beşiktaş ve Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? merak ediyor.

Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar görev alacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19: 00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.Karşılaşma Bein Sports 1 kanalı üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

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