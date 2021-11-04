Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?
Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Süper Ligi 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbol severler, dev karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Trabzonspor maçı için çok az bir süre kaldı. Beşiktaş, Trabzonspor ile Türkiye Süper Ligi 12. haftasında karşılaşacak. Futbolseverler, Beşiktaş ve Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? merak ediyor.
Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar görev alacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19: 00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.Karşılaşma Bein Sports 1 kanalı üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.