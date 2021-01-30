Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyunları ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
İdmanı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.
Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay