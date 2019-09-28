Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

28.09.2019 15:10

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavisi devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Beşiktaş, bugün saat 18.30'da özel uçakla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek.

(İHA)

Kaynak: İHA