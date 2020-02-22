Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonunda Boateng dikkat çekti! Tek başına...

22.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:13

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Sörloth'un 90+1. dakikada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılabildi.



Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasına gitti.



Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Boateng ise uzun süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.



Boateng maç sonunda, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.



"GOLDEN SONRA DARBE ALDIM"



Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı



