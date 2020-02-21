Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:07

Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakemi kim, nerede oynanacak? Sakatlıktan kurtulamayan Dorukhan Toköz dışında tam kadro sahada yerini alacak olan Beşiktaş'a karşılık Trabzonspor'da Obi Mikel sarı kart cezası nedeniyle maçta olamayacak. Beşiktaş - Trabzonspor maç bileti...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son maçını Başakşehir'e karşı oynayarak 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, 23. hafta da Trabzonspor ile Vodafone Park'da karşılaşacak. Mücadele 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo mavili takım, 44 puan ile skor tablosunun lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca lig'de çıktığı son beş maçta da hiç fire vermedi. 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak maç beIN SPORTS HD1'den canlı olarak aktarılacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Sergen Yalçın'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı galibiyet sağlayarak şampiyonluk hedefine doğru ilerlemekten vazgeçmiyor. Bordo mavililer ise bu maç ile zirvedeki yerini korumakta kararlı. Heyecanla beklenen Beşiktaş Trabzonspor maçı hakemliğini Fırat Aydınus yürütecek. Aleks Taşçıoğlu birinci, Erdem Bayık ikinci yardımcı hakem, Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.