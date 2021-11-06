Beşiktaş Trabzonspor maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Beşiktaş Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Karşılaşmaya baskılı başlayan Beşiktaş, Trabzonspor kalesini adeta ablukaya aldı. Uğurcan Çakır'ı geçemeyen siyah-beyazlılar 45+4. dakikada Hamsik'in harikas asistinde Abdülkadir Ömür'ün golüne engel olamadı. İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, peş peşe girdiği gol fırsatlarını cömertçe harcadı. 62. dakikada sahneye çıkan son zamanların formda ismi Larin takımına beraberliği getiren golü attı. Bordo-mavili takımda 90+6. dakikada Cornelius takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a son saniyede yediği golle 2-1 mağlup oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin ardından bordo-mavililer namağlup liderliğini perçinlerken puanını 30 yaptı. Siyah-beyazlılar ise 20 puanla 4. sırada kaldı.

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