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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

17.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:37
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan , hazırlıklarına bu yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ve kondisyon yükleme koşuları ile devam etti.

İkinci bölümde 3 takımdan oluşan turnuva maçı yapılırken, Burak Yılmaz ve Boateng maçta yer almayıp salona geçti. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de oynadığı turnuva maçını yeşil takım kazandı.Soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma tespit edilen N'Koudou antrenmana katılmazken, Atiba salonda çalıştı.Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Antrenman detaylar

Kaynak: DHA
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