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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Yenileme çalışması şeklinde geçen antrenmanda futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.


Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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