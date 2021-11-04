Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Yenileme çalışması şeklinde geçen antrenmanda futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaparak idmanı tamamladı.