Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

27.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:21
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak ve sulu kar yağışı altında, ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. İdmana babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu katılamadı.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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