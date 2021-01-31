Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11 | Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik maça dair detayları haberimizde sizler için derledik. Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11 | Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede oynanacak?