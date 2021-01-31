Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11 | Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede oynanacak?
Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik maça dair detayları haberimizde sizler için derledik. Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11 | Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede oynanacak?
Günlerdir süren antrenmanlar sonrası Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşması bugün gerçekleşecek. Mücadeleye sayılı dakikalar kala Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevapları merak konusu oldu. Ayrıca izleyicilerBeşiktaş Trabzonspor muhtemel 11'inin belli olup olmadığını da merak ediyor.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ÜCRETSİZ Mİ?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş-Trabzonspor Maçı 31 Ocak Pazar günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Trabzonspor Maçı 19:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.