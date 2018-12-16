Beşiktaş, Trabzonspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Beşiktaş, Trabzonspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Maç, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Düdük geldi ve maç başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:

Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven.

TRABZONSPOR:

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

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