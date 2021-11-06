Beşiktaş-Trabzonspor
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç SezertamğBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal,...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertamğ
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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