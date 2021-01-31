Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah,...