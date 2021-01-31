Beşiktaş-Trabzonspor
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Beşiktaş-Trabzonspor

31.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:08
Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah,...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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