Beşiktaş-Trabzonspor
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah,...
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan