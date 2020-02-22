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Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou,...

22.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00
Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

Kaynak: AA
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