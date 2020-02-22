Beşiktaş-Trabzonspor
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou,...
22.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth
Kaynak: AA