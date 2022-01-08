Beşiktaş Trabzon'da

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasman oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'a geldi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile saat 17.20 sıralarında Trabzon Havaalanına inen kafileyi az sayıda taraftar karşılarken, siyah-beyazlılar kendilerini bekleyen otobüse binerek karayolu ile Rize'ye hareket etti. Geceyi Rize'de geçirecek olan Beşiktaş kafilesi yarın oynanacak maçın ardından İstanbul'a dönecek.

(Ozan Köse/İHA)