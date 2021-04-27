SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
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SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldiAhmet Nur Çebi: Bir tek taraftarlar kaldı, herkes karşımızdaFatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarlar kaldı, herkes karşımızda

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 18.00'de gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah beyazlı kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı. Başkan Çebi'yi havalimanına gelen az sayıda Beşiktaş taraftarı çiçekle karşıladı. Burada taraftarlarla fotoğraf çektiren Başkan Çebi, gazetecilerin 'taraftarlar yanınızda' sözüne karşılık, "Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda herkes karşımızda" yanıtını verdi.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi
SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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