SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldi

SPOR Beşiktaş, Trabzon'a geldiAhmet Nur Çebi: Bir tek taraftarlar kaldı, herkes karşımızdaFatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.