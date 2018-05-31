Beşiktaş, Tosic'in Transferini KAP'a Bildirdi! Kasaya 4,5 Milyon Euro Girecek
Beşiktaş, Sırp stoperi Tosic için Çin takımı Guangzhou ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp sözleşme fesih bedeli olarak 4,5 milyon euro alacak.
Beşiktaş, stoperi Dusko Tosic'in, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F Football Club'a transferini KAP'a bildirdi.
"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"
Siyah beyazlılar'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
YORUMLAR (21)
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bu sırpın garısında hiç ahlak mahlak yoktu,,gittigi iyi oldi.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Metal yorgunluğu değil çürümesi olduğunun herkes farkında ve ilk defa seçim öncesi bol keseden para ve vaat dağıtılıyor...bu sefer tamam....yoruıldunuz artık.dinleneceksiniz.Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırMAROLA: usta devaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ettttttttttt.1 5 Yayından Kaldır
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65, tam bir bölücüsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bende senden vanlıCevap Yaz Yayından Kaldır