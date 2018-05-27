Beşiktaş, Tolgay Arslan İçin Roma'ya Olumsuz Yanıt Verdi

Beşiktaş yönetimi, Roma'nın Tolgay Arslan'a talip olması sonrası yapılan teklifin 4 milyon Euro olması üzerine görüşme yapmayı bile kabul etmedi.

İtalyan kulübünün 4 milyon Euro önerdiği, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da, "Bu rakama ben Tolgay'ın kramponlarını bile vermem" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Orman geçtiğimiz günlerde de 'Tolgay'ı satar mısınız?' sorusuna "Hayır satmıyorum" diyerek kolay kolay pazarlık masasına oturmayacağını göstermişti.

LOVE EŞYALARINI TOPLADI

Öte yandan, ülkesi Brezilya'dan Flamengo ve Corinthians'ın ilgilendiği Vagner Love için de Beşiktaş'a 2 milyon Euro önerildi.

Eşyalarını topladığı öğrenilen 33 yaşındaki Love, devre arası 2,5 yıllık imza atmıştı. Beşiktaş yönetiminin, "Zararın neresinden dönersek k,rdır" diyerek oyuncusuna kolaylık yapacağı öğrenildi.