Beşiktaş tökezlemeye başladı

Trabzonspor'dan olduğu kadar 2'nci sıradaki Konyaspor'un da bir hayli gerisinde olan siyah beyazlılar için, kupayı kazanmak olmazsa olmaz bir seçenek haline geldi. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve Sportif Direktör Önder Kazancı'nın kritik Göztepe maçı öncesinde Önder Karaveli ile bir toplantı yaparak, kupanın önemine vurgu yapmaları, Beşiktaş'ta beklenen bir diğer önemli gelişme.