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Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.

22.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:26
Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam deplasmanına çıkacak , taraftarlarının tezahüratları eşliğinde 'e doğru yola çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan görüntülerTakım otobüsünün tesislerden çıkışı

Genel detaylar


Kaynak: DHA
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