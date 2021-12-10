"Beşiktaş Terör Saldırısının Üzerinden 5 Yıl Geçti. Acıları Hala Yüreğimizde...
Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş terör saldırısının yıl dönümünde, bu hain saldırıda şehit olan polislerimizi ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle andı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş terör saldırısının yıl dönümünde, bu hain saldırıda şehit olan polislerimizi ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle andı.
Vali Yerlikaya, terörü lanetleyerek;
"Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti.
Bu hain saldırıda polislerimizi, vatandaşlarımızı kaybettik.
Acıları hala yüreğimizde...
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun.
İnsanlık suçu olan TERÖRÜ LANETLİYORUM?
#10Aralık2016
#Tim47" ifadelerini kullandı.
#Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti.
Bu hain saldırıda polislerimizi, vatandaşlarımızı kaybettik????
Acıları hala yüreğimizde...
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun.
İnsanlık suçu olan
TERÖRÜ LANETLİYORUM?#10Aralık2016#Tim47 pic. twitter. com/CqJa6xVpGB
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2021 Bizi Takip Edin
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