"Beşiktaş Terör Saldırısının Üzerinden 5 Yıl Geçti. Acıları Hala Yüreğimizde...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş terör saldırısının yıl dönümünde, bu hain saldırıda şehit olan polislerimizi ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle andı.

Vali Yerlikaya, terörü lanetleyerek;

"Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti.

Bu hain saldırıda polislerimizi, vatandaşlarımızı kaybettik.

Acıları hala yüreğimizde...

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun.

İnsanlık suçu olan TERÖRÜ LANETLİYORUM?

#10Aralık2016

#Tim47" ifadelerini kullandı.

#Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti.

Bu hain saldırıda polislerimizi, vatandaşlarımızı kaybettik????

Acıları hala yüreğimizde...

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun.

İnsanlık suçu olan

TERÖRÜ LANETLİYORUM?#10Aralık2016#Tim47 pic. twitter. com/CqJa6xVpGB

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2021 Bizi Takip Edin

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