Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Mehmet Ekşi'yi ziyaret etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'yi ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki ziyarete Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcıları Halim Okta ile Yasin Sülün de katıldı.

Ekşi, Önder Karaveli ile gurur duyduğunu ifade ederek siyah-beyazlı teknik adama başarılar diledi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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