Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Karaveli, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Karaveli, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirtti.

Önder Karaveli, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Karaveli, yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un çektiği "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" adlı fotoğraf ile spor kategorisinde yine Coşkun'a ait olan "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

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