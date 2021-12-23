Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Karaveli, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Karaveli, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirtti.

Önder Karaveli, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Karaveli, yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un çektiği "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" adlı fotoğraf ile spor kategorisinde yine Coşkun'a ait olan "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.