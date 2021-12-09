Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Sergen Yalçın, istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Sergen Yalçın'ın istifa kararını görüşmek üzere bir araya gelecek.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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