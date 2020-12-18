Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:20

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Sergen Yalçın, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı çalışmasını oylayan Yalçın, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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