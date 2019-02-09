Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takımla Anlaştığı İddia Edildi

Beşiktaş, tecrübeli Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlı takımda üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, milli takım yolcusu.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, İleri Üçlü programında çarpıcı iddialarda bulundu. Yurduseven, "TFF'nin, Şenol Güneş ile her konuda anlaştığını duydum. Mart ayında istiyorlar. Kosova ve Arnavutluk maçları var. Beşiktaş taraftarı kadar kimse Şenol Güneş'i sevmedi. Beşiktaş taraftarının bizi bırakıp gittin hocam demesini istemiyor." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ GEÇEN SENE REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirip deneyimli hocaya resmi teklifini iletmişti. Güneş ise Demirören'in teklifini, "Beşiktaş'ta hedeflerim var." diyerek reddetmişti.