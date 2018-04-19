Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Hastaneye Kaldırıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Hastaneye Kaldırıldı

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılması İSTANBUL - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı.

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılması İSTANBUL - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yabancı madde atıldığı için maça ara verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et