Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Git Demedikleri Sürece Gitmem
Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan gitmem" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.
"BULUNDUĞUMUZ YER BİZİ ÜZÜYOR"
Şenol Güneş, maç öncesinde şunları söyledi:
"Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir.
Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı.
Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem!"
YORUMLAR (9)
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Ah şenol hocam dürüst olan kaybediyor bu memlekette. Adam gibi adamsin ben Eskişehir liyim Eskişehirspor luyum sayende Beşiktaşa sempatim vardi değerini bilemediler be hocamCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hocam seni çekemeyen renkliler boş boş konuşup seni diyolaga çekiyor biz senden memnunuz tek ricamiz bu renklileri tenezzül edip cevap sen işine yönel yeter seninle daha nice başarılara imza alacağınızdan kuşkumuz yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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busene hakemleri yenemedikCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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itlere fırsat verme hocamCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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adam haklı bulmuş böyle bir kulüp ....hadi bakalım 2. feda diyorlar sen başla görelim...Cevap Yaz Yayından Kaldır