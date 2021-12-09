Beşiktaş teknik direktörü kim olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş teknik direktörü kim olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı salladı. Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime sundu. Gelişme sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim olacak, merak edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki Sergen Yalçın, B.Dortmund maçının ardından kararını verdi. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Yalçın, istifasını yönetime sundu. Spor dünyasını sarsan gelime sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim olacak araştırıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime sundu.

Yalçın'dan sonra hangi teknik direktörün göreve geleceği konusu henüz netlik kazanamdı.

Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son görüşme

Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son görüşme

 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti

 Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title