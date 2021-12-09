BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki Sergen Yalçın, B.Dortmund maçının ardından kararını verdi. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Yalçın, istifasını yönetime sundu. Spor dünyasını sarsan gelime sonrası Beşiktaş teknik direktörü kim olacak araştırıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime sundu.

Yalçın'dan sonra hangi teknik direktörün göreve geleceği konusu henüz netlik kazanamdı.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet