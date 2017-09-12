Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Gruptaki Dört Takım İçinde En İyi Futbolu Oynamak İstiyoruz"

"Porto teknik ve çabuk oynayan bir takım"







"Gelen oyuncular içinden en iyi 11'i yapacağız"







"Aboubakar öğrenmeye açık, genç bir oyuncu. Umarım daha başarılı olur"







Pepe: "Bu kupayı daha önce 3 kez aldım yeterli tecrübeye sahibim"







UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın akşam Beşiktaş, Porto'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptan çıkmak istediklerini ve bu nedenle kazanmaları gereken maçlar olduğunu söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacaklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Hem bizim için hem Porto için ve diğer takımlar için önemli. Her takımın beklentisi var. Portekiz'de üç değişik takımla oynamak zorunda kaldım. Buranın üç büyük takımıyla oynama şansımız oldu. Birinde kaybedeceğimiz maçta berabere kaldık. Birinde kazanacağımız karşılaşmayı kaybettik. Şimdi kazanmak istiyoruz. Biz de Avrupa'da ilk 10 takım arasında yer alma düşüncemizi dikkate alırsak, oyunumuzu en iyi seviyeye çıkarmak istiyoruz. Oyuncuların birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilinmeyen bir şey yok. Yarın sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlara en iyi sonucu vermek istiyoruz. Sonucu bilmiyorum, beklentim kazanmak. Gruptaki dört takım içinde en iyi futbolu oynamak istiyoruz. Sonuçlar da arkasından gelir. Gruptan çıkmak istiyoruz, bu nedenle kazanmamız gereken maçlarımız var. Zor bir grup" dedi.



"PORTO TEKNİK VE ÇABUK OYNAYAN BİR TAKIM"



Porto'nun çok güzel bir taraftar desteği olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Coşkulu oynama tarzı var. Teknik ve çabuk oynayan bir takım. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi. Kaliteli takım. Bu yıl daha oturmuş takım gözüküyor. Ligde puan kaybı olmadan geliyor, güçlü bir takımla oynayacağız" diye konuştu.



"GELEN OYUNCULAR İÇİNDEN EN İYİ 11'İ YAPACAĞIZ"



Siyah-beyazlı ekipte sakatılığı bulunan Gökhan'ın dışında bütün takımın mücadele için Porto'da bulunduğunu kaydeden Güneş, "Gelen oyuncular içinden en iyi 11'i yapacağız. Adriano'da herhangi bir sağlık sorunu yok. Sağ tarafta oynayabilecek oyuncular Adriano ve Necip. Medel oynamadı ama düşünülebilecek oyuncu. Denemedik. Medel orta sahaya ve savunmaya daha uygun. Kim 'sağ tarafta oynar' dedi bilmiyorum. Kariyerli ve kaliteli bir oyuncu. Necip, Adriano, belki yarın Medel'i görürüz. Medel'in asıl yeri orta saha, sonra stoper. Sonra diğer yerde oynayabilir. Ligde ise oyun olarak beklentilerin altında kaldık ama genel olarak yükselen bir değeriz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yarınki maç da bizim için ölçü olabilir" dedi.



Taraftarların hep olmasını istedikleri söyleyen Şenol Güneş, "Hem Türkiye'de hem UEFA'da daha güzel yaptırımlar uygulayarak az sayıdaki olumsuz düşünceyi temizlemek varken, işe yaramayan otları temizlemek varken, iyileri atıyoruz. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Cezanın haksız olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ABOUBAKAR ÖĞRENMEYE AÇIK, GENÇ BİR OYUNCU. UMARIM DAHA BAŞARILI OLUR"



Aboubakar'ın yarınki maçta oynamamasının kendileri için sevindirici olduğunu dile getiren Güneş, "Onun yerinde oynayabilecek futbolcular da iyi. Aboubakar çok mesafe aldı. Kendini geliştiriyor. Öğrenmeye açık, genç bir oyuncu. Umarım daha başarılı olur" ifadelerini kullandı.







PEPE: "BU KUPAYI DAHA ÖNCE 3 KEZ ALDIM YETERLİ TECRÜBEYE SAHİBİM"



Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pepe ise "Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok güçlü oyuncuları var, teknik direktörleri de çok tecrübeli. Bizim teknik direktörümüz bize bilgiler verdi ve dikkat etmemiz gereken konulardan bahsetti. Bu zor maça bu şekilde hazırlandık. Üç sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Eşimle burada güzel anılarımız var. Oyuna gelince tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu kupayı 3 kere kazandım ve bunun tecrübesine sahibim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde her takımın çok güçlü olduğunu ve en iyi oyuncularal oynadığını biliyoruz. Biz de yarın Beşiktaş olarak elimizden geleni yaparak en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Benim için duygusal bir an olacak. Kendimi burada geliştirmiş ve dünyaya tanıtmış oldum. Ama yarın maçta sakin kalıp duygularımı bir kenara bırakıp Beşiktaş için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'i bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta mutlıu olacağımı bildiğim için geldim. Quaresma ile daha önce Porto'da oynamıştık şimdi Beşiktaş'tayız ve Beşiktaş'ın başarısı için oynayacağız" dedi.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Şenol Güneş'in açıklamaları



-Pepe'nin açıklamaları