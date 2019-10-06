Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Bana hayal kurduran oyunculardan biriydi"

06.10.2019 21:23

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek milli takım arasına mutlu girdiklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaklaşık 4 aylık süreçte 2 ay yaz 2 ay kış yaşadıklarını belirterek, "Kulübün durumu, kırmızı kartlar, sakatlıklar. Bu galibiyete herkesin ihtiyacı vardı. Bugün kazandık, lige verilen ara zihinsel olarak toparlanmamızı sağlayacak." dedi.

Şartlar ne olursa olsun Beşiktaş'ın formasını, enerjisini, kazanma isteğini sahaya yansıttığında olumlu dönüşlerin olduğuna dikkati çeken Avcı, "Önemli olan oyunun bütününde tüm oyuncuların iştahla istemesiydi. Taraftarlarımız maç öncesinden sonuna kadar iyiydi. Son 12 dakikayı 9 kişi oynadık. Taraftarlar 11. oyuncu gibi oynadılar. Pozisyon vermeden direnci göstermek önemliydi. Galibiyet önümüze daha sağlıklı bakabilmek için bir durak oldu. Toparlanma sürecine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklardan şikayet eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burak sakatlıktan çıktı, eksikleri var. Caner, perşembe günü 90 dakika oynadı. İki gündür serum yiyor, sahanın en iyilerinden oldu. Hutchinson'ın oyunda kalması, yaptığı fedakarlıklar bizim için değerliydi. Oğuzhan ve N'Koudou da sakatlık yaşadı. Aklım Dorukhan'da kaldı. Yanına gideceğim, hastanede. Umarım hem bizim adımıza hem milli takım adına olumsuz şey çıkmaz."

Ljajic'in performansını değerlendiren Avcı, "Sabah da kendisiyle konuştum. Yetenekli oyuncu. Beşiktaş ile anlaştığımda bana hayal kurduran oyunculardan biriydi. O da performansının yeterli olmadığını söyledi. Biraz kaygının, kazanma duygunun, bir an önce sonuç alma duygusunun hata yaptırdığını düşünüyorum. Oğuzhan, Ljajic gibi ustaların topa daha çok sahip olması gerekiyor. Bu galibiyet zihinsel olarak bizi rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörlerin tartışılmasının onların kaderi olduğunu anlatan Avcı, "Biz biraz daha sabırsız davranıyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımların biz de dahil oyun kalitesi herkes tarafından tartışılıyor. Önemli olan adım adım maç kazanmak. Kazanma sayısını artırırsak daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

"Yalnız hissetmiyorum"

Yaşanan kötü gidişatta kendisini yalnız hissedip hissetmediği sorusunu yanıtlayan Avcı, şunları kaydetti:

"Buraya geleli 4 ay oldu. Kolay değil, burası Beşiktaş. Maç kazanamıyorsunuz, ona rağmen bir tane hakaret olmadı. Tepki vermeleri normal. Onlar da iyi olmasını istiyor. Yalnız hissetmiyorum. Bugün destek verdiler, onlara teşekkür ediyorum. Ben ekibimle işimi yapıyorum. En iyi şekilde karşılığını alacağım. Beşiktaş'ın ruhu başka, bunu buraya geldiğimde daha iyi hissettim."

Dorukhan üzüntüsü

Abdullah Avcı, maçta sakatlanan Dorukhan'ın durumunu basın toplantısında öğrendi.

Dorukhan'ın sakatlığını ilk kez duyduğunu belirten Avcı, "Şampiyonluklar geliyor gidiyor, sporcu sağlığı bizim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

N'Koudou'nun performansı

N'Koudou'nun performansını da değerlendiren Avcı, şunları söyledi:

"Tottenham'da fazla oynamamış bir oyuncu. Maç sayısı burada artmaya başladı. Sakatlanma riskini bekliyorduk, hızlı oyuncu. O da hayal kurduruyor. Sonuçlandırma sıkıntısı var, bol tekrarlar yapılıyor. Bu tekrarlarla sonuçlandırma durumunu oluşturacaktır." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında neler konuştukları yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, "Bazen taktik çalışmazsın. Çok tekrarımız vardır. Onları bir kenara bırakırsın. Beşiktaş'ın formasıyla, ruhuyla kazanacağını söylemiştim. Oyuncular bunu vermeye çalıştı. Yine taktik, plan yapacağız. Birkaç teknik, birkaç da duygulara dokunan konuşmalar oldu. Herkes mutlu." diye konuştu.

Kaynak: AA