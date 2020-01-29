Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı.
Beşiktaş'ın bugün resmen teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladığı aktarıldı.