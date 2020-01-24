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Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

24.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:56
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Kulübü, teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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