14.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:50

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın ana sponsoru HDI Sigorta oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 2020-2021 sezonu boyunca geçerli olacağı ve takımın Beşiktaş HDİ Sigorta ismiyle mücadele edeceği belirtildi.

Formanın göğüs bölümünde HDI Sigorta logosunun yer alacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin ilk ve lokomotif spor kulübü Beşiktaş'ımız, farklı spor dalı ve liglerde mücadele eden takımlara yaptığı sponsorluklar ile Türk sporuna ve sporcusuna destek sağlayan HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı." denildi.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptıkları iş birliğinin önemine değindi.

Türk sporunun her alanda geliştiği, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda ve uluslararası müsabakalarda başarılara imza atan sporcuların olduğu bir gelecek için çalıştıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Kulübümüz 117 yıllık şanlı tarihinde sporun farklı alanlarında mücadele eden sporcularımıza sahip çıkmış ve markaların da desteğiyle sadece ülkemizde değil uluslararası müsabakalarda da önemli başarılara imza atan sporcularımız bizleri gururlandırmıştır. HDI Sigorta ile yaptığımız iş birliği bu anlamda büyük önem taşıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde olduğu kadar Avrupa'da da başarılar elde eden takımımıza verdikleri destek bizim için çok kıymetli. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum."

Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olmaktan ve bu yolda beraber yürümekten gurur duyduklarını ifade eden HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da iş birliğine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bugün de yeni bir anlaşma, iş birliği ve dostluğa başlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Elimizden geldiğince çok spor kulübüne dokunmaya çalışıyor, ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Umarım bu birliktelik de her iki taraf için hayırlı olur. Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bu anlamlı yolculuğunda bir kez daha başarılar diliyorum."

Kaynak: AA