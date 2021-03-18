Beşiktaş tek eksikle Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynanırken antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ