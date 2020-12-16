Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu karşılaşması, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan