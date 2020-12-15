Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:20
Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile 17 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile 17 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Taktik programla devam eden idmanda oyuncular, sonraki bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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