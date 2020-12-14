Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

14.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:35
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.Siyah beyazlı takım Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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