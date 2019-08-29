Beşiktaş taraftarlarından orman yangınlarına bidonlu önlem

29.08.2019 18:43

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, olası orman yangınlarına karşı Fethiye Beşiktaş taraftar derneği üyeleri, yol kenarlarına su dolu bidonları koydu.



Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan "Ormanlık Yol Kenarlarına Dolu Su Bidonları Koyma" projesi kapsamında Kayaköy - Ölüdeniz yolu kenarına 160 su dolu bidon koydu.



Bidonların üzerine Türkçe ve İngilizce "Yangınla Mücadele Su Bidonu" ile "Orman yangını ihbar hattı 177" yazısı yer alıyor. Bidonlar yaklaşık 50 metre mesafelerle koyularak olası bir yangından ilk müdahale için kullanılacak.



Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları, yaptığı açıklamada, bölgede son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Bidonların olası bir orman yangında anında alevler yayılmadan söndürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu, halkımızdan da bunları lüzumsuz yere kullanmamalarını, olası bir yangında kullanılabilmeleri için koyulduklarını bilemelerini istiyoruz. Fethiye birçok ülkeden yabancı turisti de ağırlıyor. Yabancıların da vermek istediğimiz mesajı anlamaları için yabancı dile de yazı yazdık. Ülkelerine döndüklerinde çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu bilmeleri açısında İngilizce uyarı da yaptık." diye konuştu.



Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinde olduğunu dile getirdi.



Sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini belirten Karaca, Fethiye'yi hep birlikle koruyacaklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA