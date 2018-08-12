Beşiktaş Taraftarları Sünnet Şöleni Düzenledi
Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, düzenlediği şölenle 40 çocuğu sünnet ettirdi.
Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, düzenlediği şölenle 40 çocuğu sünnet ettirdi.
Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından sünnet şöleni düzenlendi.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen sünnet şöleninde, sünnet ettirilen 40 çocuk ve yakınları eğlendi.
Dernek Başkanı Tarkan Adik, amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirilen sünnet şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Allah evlatlarımıza uzun ömür versin. Sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz." dedi.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da sünnet olan çocukları kutladı.