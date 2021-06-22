Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın evinin önünden ayrıldı
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Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın evinin önünden ayrıldı

Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın evinin önünden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta yönetimle anlaşamadığı yönündeki haberler üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a destekte bulunmak için evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinin ardından dağıldı.

Beşiktaş'ta yönetimle anlaşamadığı yönündeki haberler üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a destekte bulunmak için evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinin ardından dağıldı.

Siyah-beyazlı futbol takımını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın görevine devam etmesini isteyen taraftarlar, 48 yaşındaki teknik adamın evinin önünde yaklaşık 2 saat bekledi.

Yaklaşık 100 kadar Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın lehine yaptıkları tezahüratlar ve basın açıklamasının ardından evin önünden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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