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Beşiktaş taraftarları Kadıköy'e hareket etti

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

22.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:22
Beşiktaş taraftarları Kadıköy'e hareket etti

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam 'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.


Ligde bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar slogan ve meşalelerle maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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