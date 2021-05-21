Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluğu araç konvoyu düzenleyerek kutladı
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Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluğu araç konvoyu düzenleyerek kutladı

Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluğu araç konvoyu düzenleyerek kutladı
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Spor

İzmir'de Beşiktaş taraftarları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu düzenledikleri araç konvoyuyla kutladı.

İzmir'de Beşiktaş taraftarları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu düzenledikleri araç konvoyuyla kutladı.

Seferihisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen programda vatandaşlar otomobillerini belediye otoparkında siyah beyaz bayraklarla donattı.

Seferihisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bülent Önaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlarının kazandığı kupaları araçlarından inmeden konvoy ile kutladıklarını söyledi.

Takımlarının genç bir kadro ile mücadele ettiğini belirten Önaçan, "Çıktığımız bu yolda Sergen hocamızın azmi, başkanımızın desteği ile son haftalara kadar mücadeleyi hiç bırakmadan şampiyon olduk. Bugün konvoya katılarak coşkumuzu paylaşan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların coşkusuna Seferihisarlılar da alkışlarla eşlik etti.

Tire'de de Beşiktaş taraftarları, maske ve mesafe kurallarına uyarak araç konvoyu düzenledi.

Tireli Beşiktaşlıların düzenlediği konvoy Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başlarken, 2 saat süren şampiyonluk konvoyu Gölet Mesire Alanı'nda son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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