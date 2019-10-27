Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

- Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgiİSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

27.10.2019 18:38
Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

- Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları da müsabakaya yoğun ilgi göstererek Dolmabahçe'de yoğun kalabalıklar oluşturdu. Güvenlik güçleri stat çevresinde yoğun önlem alırken, siyah-beyazlı taraftarlar aramadan geçerek, takımlarını desteklemek için Beşiktaş Stadı'na giriş yaptı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi
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