27.10.2019 18:38

- Beşiktaş taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları da müsabakaya yoğun ilgi göstererek Dolmabahçe'de yoğun kalabalıklar oluşturdu. Güvenlik güçleri stat çevresinde yoğun önlem alırken, siyah-beyazlı taraftarlar aramadan geçerek, takımlarını desteklemek için Beşiktaş Stadı'na giriş yaptı.

Kaynak: İHA