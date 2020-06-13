Beşiktaş taraftarından stat dışından tezahüratlı destek
Beşiktaş taraftarından stat dışından tezahüratlı destekAli DANAŞ / - Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynadığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında siyah beyazlı oyunculara stat dışından tezahüratlarla destek verdi.
13.06.2020 22:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:48
Beşiktaş taraftarından stat dışından tezahüratlı destek
Ali DANAŞ/ - Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynadığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında siyah beyazlı oyunculara stat dışından tezahüratlarla destek verdi.
Süper Lig'in 27'nci haftasında, Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Stat dışında toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı. Az sayıda taraftarın tezahüratlarda bulunması, renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: DHA